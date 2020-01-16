Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriyeli Mamun A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mamun A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

Mamun A'nın, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Mamun A. ise suçlamaları kabul etmedi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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