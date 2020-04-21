Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen V.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı V.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine örgütün amaçlarını ve ideolojisini benimsetmek amacıyla şeri dersler adı altında eğitim verdiği ve dijital materyallerinde, terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

V.Y'nin, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen V.Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

V.Y'nin 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.