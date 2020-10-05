Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan E.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı E.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık E.E. 2014 yılında Suriye'de bulunduğu bölgenin DEAŞ terör örgütü tarafından kontrol edildiğini belirterek "Ben terör örgütü üyesi Abu Ahmed isimli kişi aracılığıyla DEAŞ terör örgütünün işlettiği demir ve bakır eritme işinde çalıştım. Bu iş karşılığında örgüt bana maaş veriyordu. Ben örgüt içerisinde dini eğitim aldım. Örgüt kamplarındaki askeri ve silahlı eğitimlere katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Şüphelinin DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine, örgütün amaçlarını ve ideolojisini benimsetmek amacıyla şeri dersler adı altında eğitim aldığı belirtilen iddianamede E.E'nin dijital materyallerinde, terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın ve örgütsel nitelikte dokümanın tespit edildiği belirtildi.

İddianamede sanık E.E'nin, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedilerek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Suriye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı         
14:55
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi         
14:22
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 16:58:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei