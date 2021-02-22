Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen O.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından O.D. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Teşhis yaptırıldıktan sonra iddianamede itiraflarına yer verilen tanık İ.K, "O.D. bir dönem benim de içerisinde faaliyet yürüttüğüm, emirliğini E.M'nin yaptığı 'Meydan Grubu' içerisinde düzenlenen örgütsel ders ve sohbetlere birkaç kez katıldı." beyanında bulundu.

İddianamede, şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

Zanlının, DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçundan işlem yapılan ve örgütün sözde emiri E.M. ile 37 kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, O.D'nin terör örgütüne katıldığı, örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz O.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.