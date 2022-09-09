Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

09.09.2022 10:26
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu M.İ.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

M.İ.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı, kendisine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu M.İ.H. suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika
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