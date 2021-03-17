Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, propagandasını yaptığı ve örgüte ait şiddet içerikli görüntüleri paylaştığı ileri sürülen E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

E.A'nın jandarmada işlemleri sürüyor.