Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "darp" iddiasına dava - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "darp" iddiasına dava

21.09.2022 10:40
Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "darp" iddiasına dava

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgüt adına "darp" eylemine karıştığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgüt adına "darp" eylemine karıştığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan A.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki H.K'yi darbettiği gerekçesiyle sanık hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" suçlamasıyla Adana 31. Asliye Ceza Mahkemesince ayrıca yargılama yürütüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede, A.T'nin DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

A.T'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, telefon görüşmelerin kayıtlarına göre "örgütsel bilinci ayakta tutabilmek ve örgüte katılımı sağlamak" adına faaliyet yürüttüğü, kentte örgüt adına "darp" ve "tehdit" olaylarına aktif şekilde katıldığı ve sosyal medya hesabından DEAŞ lehine paylaşımlar yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen A.T. suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü DEAŞ adına 'darp' iddiasına dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü DEAŞ adına "darp" iddiasına dava - Son Dakika
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