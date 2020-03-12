Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide içerisinde medresede öğretmenlik ve silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide içerisinde medresede öğretmenlik ve silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide içerisinde öğretmenlik ile silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği 3 Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar İbrahim Hac G., Waad K. ile Hüseyin H. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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