Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide içerisinde...

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide içerisinde medresede öğretmenlik ve silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide içerisinde öğretmenlik ile silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği 3 Suriye uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar İbrahim Hac G., Waad K. ile Hüseyin H. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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