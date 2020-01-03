Adana'da terör örgütü DHKP-C sanığına 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DHKP-C sanığına 20 yıla kadar hapis istemi

6 saat önce

Adana'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana'da terör örgütü DHKP-C sanığına 20 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddia edilen Y.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Y.E. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yapar nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Sanık Y.E'nin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği vurgulanan iddianamede, sanığın DHKP-C silahlı terör örgütüne katılımı artırmak için kentte aktif faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütünün bünyesinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerinin dosya kapsamında mevcut olduğu kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık ise suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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