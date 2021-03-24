Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanık hakim karşısında

24.03.2021 17:49
Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanık hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'da, terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın "Anayasayı ihlal" ve "iki kez nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Y. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan müşteki Ü.S. emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini ve iş yerine alacak konusu için gelen kişinin sanık N.Y. olduğunu söyledi.

N.Y'nin yanında üç kişiyle birlikte iş yerine geldiğini belirten müşteki Ü.S. şunları anlattı:

"Sanık N.Y, daha önce ortak olduğum İ.D. ile aramda borç meselesi olduğunu, bu konunun şeri mahkemede çözülmesi gerektiğini ve haftaya iş yerime gelerek beni götüreceklerini söyledi. Bu kişiler bana, 'seni Abdullah hocaya götüreceğiz, İ.D. ile senin hakkında hüküm verilecek' dedi. Ben bunu kabul etmedim. Bu konuyla alakalı emniyete kamera görüntülerini verdim. Sanık tutuklandıktan sonra iş yerime Abdullah hoca dedikleri M.Ö. ile İ.D, R.G, C.B. ve dayı dedikleri birisi geldi. Bu kişiler bana, 'N.Y. temiz bir çocuk bu konu kapansın aramızda husumet olmasın' dedi. Bende bu teklifi kabul ettim ve şikayet dilekçemi geri çektim."

Daha sonra C.B'nin kendisini tekrar aradığını ve "çabuk buraya gel mahkeme kurulacak" dediğini belirten müşteki Ü.S, şunları kaydetti:

"Ben bu konu kapandı ne mahkemesi diye söyleyince C.B. bana 'Abdullah hoca hüküm verecekmiş, çok acele buraya gel' dedi. C.B'ye gelemeyeceğimi söyledim. Sonrasında C.B. iş yerime geldi beni kendi iş yerine çağırdı. C.B'nin iş yerine gittiğimde Abdullah Hoca diye bilinen M.Ö. ve İ.D, R.G. ile dayı dedikleri kişi vardı. Ben onlara 'Biz sizinle anlaştık, borcu yoktur kağıdı da aldık, şikayetten de vazgeçtik daha ne hükmüymüş' diye sordum. Abdullah Hoca diye bilinen M.Ö. bana 'biz sana daha hüküm vereceğiz, o iş bitmedi' dedi. Bende M.Ö'ye 'ne mahkemesi, kanun var, devlet var' deyince, bana 'ben devleti tanımadığımı zaten söylemiştim, bana kimse bir şey yapamaz' dedi. Ben bu konular yaşandıktan sonra tekrar emniyete gidip şikayetçi oldum, M.Ö. ve diğerleri de tutuklandı. Bu kişilerden de şikayetçiyim."

Sanık N.Y. ise suçlamaları kabul etmediğini ve El Kaide terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını savunarak, "İ.D'yi uzun süredir tanırım. İ.D. bana Ü.S'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Ben İ.D'ye yardımcı olmak amacıyla Ü.S'nin iş yerine gittim. Kimseyi tehdit etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ağırlaştırılmış Müebbet, El Kaide, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü El Kaide adına tehditle haraç topladığı öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika


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