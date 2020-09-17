Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.H. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın El Kaide terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve eylem ve faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

Sanığın kendini gizlemek için "Ebu Mahmud" kod adını kullandığını ifade eden savcı, bu nedenle H.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık H.H. ise Suriye'de terör örgütü El Kaide içinde faaliyette bulunmadığını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, sanık H.H'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.