Adana'da terör örgütü El Kaide sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Suriyeli tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.H. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı tarafından tercüman aracılığıyla sanığa dijital materyallerinde tespit edilen videolara ilişkin bilirkişi raporu okunarak savunması soruldu.

Sanık H.H. Suriye'de terör örgütü El Kaide içinde faaliyette bulunmadığını iddia ederek, "Bilirkişi raporunu detaylı inceleme fırsatım olmadı. Gerekli incelemeyi yapmak için mahkemenizden süre talep ediyorum. El Kaide terör örgütü üyesi değilim. Kod adı kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık H.H'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.