Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Örgütü Htş'ye Operasyon

Adana'da Terör Örgütü Htş'ye Operasyon

29 dakika önce

Adana'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si adli kontrol tedbiriyle diğer 11 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıADANA - Adana merkezli Ankara...

Adana'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon
Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si adli kontrol tedbiriyle diğer 11 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si adli kontrol tedbiriyle diğer 11 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye'de ilk kez terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam" terör örgütüne eleman kazandıran ve lojistik destek sağlayan bir grubun olduğu belirlendi. Polis zanlıları yakalamak için şafak vakti 13 Ocak günü operasyon başlattı. Aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle ekipler Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fukara-Der) Genel Başkanı Hasan Süslü ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol tedbiriyle, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Şam, Adana, 3. Sayfa
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