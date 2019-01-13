Adana'da Terör Örgütü Htş'ye Operasyon: 13 Gözaltı
36 dakika önce
Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü Heyet Tahrir Şam'a yönelik operasyonda aralarında bir dernek başkanının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Adana
merkezli Ankara
ve İstanbul
'da terör örgütü Heyet Tahrir Şam
'a yönelik operasyonda aralarında bir dernek başkanının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye
'de ilk kez terör örgütü El-Kaide'nin Suriye
'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam" (HTŞ) terör örgütüne elaman kazandıran ve lojistik destek sağlayan bir grubun olduğu belirlendi. Polis
zanlıları yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı. Aralarında özel harekatında olduğu 300 polisle ekipler Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Baskında Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fukara-Der) Genel Başkanı Hasan Süslü ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerine özel harekat polisleri tek tek girdi. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlıların HTŞ'ye elaman temin etti, para, yiyecek, kıyafet ve her türlü yedek parça yardımı yaptığı ileri sürüldü. Zanlılardan Hasan Süslü'nün bütün bu faaliyetleri organize ettiği öne sürüldü. Bu nedenle MASAK tarafından Hasan Süslü'nün para hareketi incelemeye alındığı öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:12 Kaynak: İHA
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