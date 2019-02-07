Adana
'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.A.B, D.B, N.B. ve H.B. ile avukatları hazır bulundu.
Tutuklu yargılanan sanık Selvi Y. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Selvi Y, savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını iddia etti.
Silahlı ya da bombalı hiçbir eyleme karışmadığını öne süren Selvi Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca duruşmalarda bizzat hazır bulunmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de sanık Selvi Y'nin mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.