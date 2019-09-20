Son Dakika Haberleri: Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

1 saat önce

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası, System.String[]

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar C.E, T.Ö. ve M.S. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar H.E, Ş.I. ve M.D. ise duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık C.E. terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını iddia ederek, korsan gösterilere katılmadığını savundu.

Kimseyi yasa dışı eylemlere katılması için tehdit etmediğini öne süren C.E, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Silahlı hiçbir eyleme karışmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını belirterek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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