Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.K, F.T, İ.V, Ü.V ve Ş.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.K. savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. PKK terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıklardan M.K'nin "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması, diğerlerinin ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, M.K'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.