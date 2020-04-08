Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ö.Ş, S.G. ve O.T. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ö.Ş. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Ö.Ş, "PKK terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Ö.Ş'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.