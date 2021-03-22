Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açılan tutuksuz 56 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 34 sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütü adına Adana'da faaliyet yürütmesi, terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde yer alması, örgütün dağ kadrosunda faaliyet yürüten mensuplar ile irtibatlı oldukları ve dijital materyallerinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda görsel tespit edilmesi dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savcı ayrıca, 22 sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan S.Ö, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Yasa dışı hiçbir eyleme karışmadığını savunan S.Ö, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben hiçbir yasa dışı eylemi organize etmedim. İddia edildiği gibi herhangi bir kod adı kullanmadım. PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.