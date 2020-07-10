Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında karar - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında karar

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, finansal destek sağladığı terör örgütünün Almanya'da birçok yasa dışı toplantısını organize ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık B.A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına giren makbuzlardaki imza ve yazıların sanığa ait olduğuna yönelik uygun kaligrafik bulgular tespit edilemediğini belirtti.

Sanık B.A. ise savunmasında, bağlantısının olmadığı terör örgütüne finansal destek sağlamadığını öne sürerek, "Hakkımdaki bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere makbuzlardaki imza ve yazılar kesinlikle bana ait değildir. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık B.A'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında karar - Son Dakika
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