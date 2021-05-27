Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, PKK/KCK'ya üye oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 2 zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı.
Ekipler, adresini belirlediği yabancı uyruklu C.O.'yu merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi, Y.Ö.'yü ise merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ADANA
Kaynak: İHA
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