Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, PKK/KCK'ya üye oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 2 zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, adresini belirlediği yabancı uyruklu C.O.'yu merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi, Y.Ö.'yü ise merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ADANA