Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.