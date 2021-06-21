Heyet, sanıklar B.Y. ve H.Y'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan M.K. ve A.S'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, E.T'yi 1 yıl 3 ay, M.B'yi 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.K, A.S, M.B, E.T, B.Y. ve H.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Adana 'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika

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