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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

14.02.2022 10:52
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz E.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık E.O. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

E.O'nun, ikametinde terör örgütü PKK propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen dergi ve örgütsel dokümanların bulunduğu bildirilen iddianamede, sanığın kentte örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde aktif şekilde yer aldığı, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, kod adı kullanarak örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı bilgileri de yer aldı.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık E.O'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Cumhuriyet, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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