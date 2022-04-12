Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

12.04.2022 10:31
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli E.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

E.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporuna göre sanığın "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan zanlılarla telefonla irtibat kurduğu ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüt adına istihbarat topladığı ve sözde karakollarda nöbet tuttuğu aktarılan E.A'nın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Cumhuriyet, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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