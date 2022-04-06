Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu öne sürülen tutuklu H.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporuna göre sanığın PKK/KCK üyeleriyle örgütsel nitelikte görüşmeler gerçekleştirdiği ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği belirtildi.

H.A'nın, PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için "Cemal" kod adını kullandığı, örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ve sözde karakollarda nöbet tuttuğu belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu H.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.