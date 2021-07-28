Savcı, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edilen A.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana 'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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