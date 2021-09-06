Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.G. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, örgüt içerisinde "Harun" kod adıyla ikametini örgüt mensuplarına kullandırdığını ve hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, E.G'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık E.G, "Mütalaayı reddediyorum. PKK/KCK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.