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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

21.09.2021 18:16
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğünü, hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu gerekçe göstererek, Ö.Y'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.Y, "Mütalaayı reddediyorum. PKK/KCK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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