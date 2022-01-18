Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.C. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu ve ikametini örgüt mensuplarına kullandırdığını belirtti.

Savcı, kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğü ve hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğu gerekçesiyle M.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.C, "PKK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Mütalaayı reddediyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.