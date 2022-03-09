Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

09.03.2022 18:02
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık M.M. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim alan, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunan M.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.M. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Silahlı eğitim almadım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Suriyeli, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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