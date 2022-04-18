Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriyeli tutuksuz sanık İ.H. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, bölgedeki sözde karakollarda nöbet tuttuğunu, örgütsel faaliyetlerinde "Agit" kod adını kullandığını ve hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunduğunu aktararak, İ.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık İ.H. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Silahlı eğitim almadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.