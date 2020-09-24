Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan zanlı hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu öne sürülen tutuklu M.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.O. için "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafının tespit edildiği ve PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı belirtildi.

M.O. ile örgüt arasındaki hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu aktarılan iddianamede, zanlının terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü ve örgütün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle uyduğu, sempatizanları da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği bildirildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu M.O'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.