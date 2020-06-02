Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar H.Y, A.Y. ve E.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Sanık H.Y. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, H.Y'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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