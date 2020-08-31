Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, Ş.S'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

Diğer sanık C.T. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık Ş.S. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ş.S. ve C.T. ile avukatları hazır bulundu.

Adana 'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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