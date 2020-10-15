Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 1'i, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11'inci. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Z.N, G.Y, ve F.T. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Z.N, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık F.T. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, Z.N'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.