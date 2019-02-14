Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Örgütü PKK'ya Şafak Baskını

Adana'da Terör Örgütü PKK'ya Şafak Baskını

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Terör Örgütü PKK'ya Şafak Baskını, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat öncesi eylem hazırlığındaki örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, bu adreslerde detaylı arama yaptı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:01 Kaynak: AA

PKK, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Eski Sevgilisiyle Barışmak İçin İntihar Girişiminde Bulundu

Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Örgütü PKK'ya Şafak Baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]