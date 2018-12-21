Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

Adana'da Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

11 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Adana'da Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesinden ve şarkıcılık yaptığı düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu İbrahim A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen 3 flaş bellek ile 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim A, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin sosyal medya hesabından da Suriye'de kamuflajlı ve silahlı halde çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:10 Kaynak: AA

Ceyhan, Suriye, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile Birlikte Yürütmeliyiz Abdullah Gül'ün Eski Danışmanı Ahmet Sever Hakkında 'Terör Propagandası' Suçundan Soruşturma Açıldı

Kadınlar Otobüste Yumruk Yumruğa Kavga Etti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:33:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]