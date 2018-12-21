Adana'da Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama
11 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye
uyruklu zanlı tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, sosyal paylaşım sitesinden ve şarkıcılık yaptığı düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen Suriye uyruklu İbrahim A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli saklandığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada ele geçirilen 3 flaş bellek ile 2 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim A, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin sosyal medya hesabından da Suriye'de kamuflajlı ve silahlı halde çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:10 Kaynak: AA
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