Adana'da terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, terör örgütüne finans temin ettiği ve Almanya'da birçok yasa dışı toplantının organizasyonunu yaptığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan B.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

B.A, savunmasında, terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını ve örgüte finans temin etmediğini iddia etti.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada sirayet edebileceği delilin bulunmaması hususlarını dikkate alarak B.A'nın "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.