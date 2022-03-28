Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu İ.A. isimli şahsın Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler, adli makamların talimatı ile İ.A.'yı gözaltına aldı. - ADANA