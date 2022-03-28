Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı

28.03.2022 15:25
Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı

Adana'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Adana'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu İ.A. isimli şahsın Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler, adli makamların talimatı ile İ.A.'yı gözaltına aldı. - ADANA

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İl Jandarma Komutanlığı, Terör, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü üyesi yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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