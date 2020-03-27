Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığı hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütten firar edenlerin bölgede tespitini yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu sanığın 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Mustafa K, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa tercüman aracılığıyla, etkin pişmanlığa dair emniyet ifadesi okunarak bu konudaki savunması soruldu.

Sanık Mustafa K. Suriye'de YPG/PKK terör örgütü içerisinde faaliyette bulunmadığını ve emniyet ifadesini kabul etmediğini söyledi.

Hakkındaki tanık beyanlarının da gerçek olmadığını öne süren sanık, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.