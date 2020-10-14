Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına hapis cezası

14.10.2020 17:57
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına hapis cezası, System.String[]

Adana'da terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana'da terör örgütü YPG/ PKK üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisleri istenen Y.K. ve C.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini, terör örgütünün talimatıyla sözde karakollarda nöbet tuttuklarını ve YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüklerini belirterek Y.K. ve C.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Y.K. savunmasında, dava dosyasındaki aleyhteki belgeleri kabul etmediğini ve terör örgütü YPG/PKK ile bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Diğer sanık C.Y. de terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.K'nin mevcut halinin devamına, C.Y'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat ve tahliyesine karar verdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına hapis cezası - Son Dakika

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