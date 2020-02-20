Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

7 saat önce

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen Mustafa K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mustafa K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, itiraflarına yer verilen sanık Mustafa K, 2013 yılında Suriye'de tehdit edilerek örgüte katılmayı kabul ettiğini ve Afrin bölgesinde faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Afrin'de "Abu Murat Reşit Seydi" isimli örgüt mensubundan talimatlar aldığını aktaran sanık Mustafa K, "Bana bu örgüt mensubu bölgede bulunan hangi köylere gideceğimi, hangi şahıslarla görüşmem gerektiğini ve yapmam gereken faaliyetlerin talimatlarını verirdi. Faaliyet için gitmiş olduğum köylerde, görüşeceğim şahıslara Abu Murat Reşit Seydi isimli örgüt mensubunun talimatıyla geldiğimi söylerdim. Ayrıca örgütten firar eden şahısların bölgede tespitini yaparak sorumlum olan Abu Murat Reşit Seydi isimli örgüt mensubuna bildirirdim. Ben 2015 yılında kaçak yollardan Türkiye'ye geçiş yaptım." ifadesini kullandı.

İddianamede, şüphelinin örgüt mensubunun talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve YPG/PKK terör örgütünden ayrılmaların önüne geçebilmek adına faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Mustafa K'nın, terör örgütüne katıldığı ve silahlı terör örgütü YPG/PKK'dan gelen talimatları bölgede bulunan halka uyguladığı ve burada bulunan köyler arasında koordinasyonu sağladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin terör örgütü içerisinde aktif görev yürüttüğü kaydedildi.

Tutuklu sanık Mustafa K'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Adana, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı TEMA Vakfı ve DİSK de Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için dava açtı Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit

Son Dakika Haberleri
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]