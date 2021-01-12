Adana'da tutuklu Suriye uyruklu hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/ PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık M.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık M.H'ye ait dijital materyallerin incelenmesinde çok sayıda silahlı eğitim videosu ve örgüt mensuplarına ait fotoğrafların tespit edildiği, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak terör örgütü YPG/PKK için istihbarat topladığı belirtildi.

M.H'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettiğine yer verildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, bu süreçte kendisini gizlemek için kod isim kullandığı, örgüt içerisinde süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerde bulunduğu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.H'nin yargılaması belirlenecek tarihte başlayacak.