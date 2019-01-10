Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Örgütü Ypg/pkk Zanlısına Tutuklama

Adana'da Terör Örgütü Ypg/pkk Zanlısına Tutuklama

15 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu bir kişinin Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak Adana'ya geldiğini belirledi.

Ekip yaptığı araştırmayla şüphelinin Ceyhan ilçesindeki bir adreste kaldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli Ahmet K'yi yakalayıp Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Üzerinde örgüte ait sembollerin de olduğu askeri kamuflajlı fotoğrafları elde edilen ve ilçeye örgüte eleman kazandırmak için geldiği öne sürülen şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Ceyhan, PKK, Adana, Güncel
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