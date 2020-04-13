Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, A.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.T, C.M. ve H.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Adana 'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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