Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.Y, S.G. ve A.Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık F.Y. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, F.Y'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor

Cumhurbaşkanı kararı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı