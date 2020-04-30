Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar V.E, B.U. ve A.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık V.E. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, V.E'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.