Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar İ.C, R.Ö. ve S.G. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık İ.C. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, İ.C'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.